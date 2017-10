Uomini e donne: una serata di relax e tenerezze per Alex e Claudio

Per l’esterna del Trono Gay di Uomini e Donne, Claudio Merangolo ha organizzato per Alex Migliorini una serata tranquilla e intima: la proiezione di un film da gustare comodamente dal divano. “Ho scelto un film che amo tantissimo, si chiama One Day” perché, aggiunge Claudio, rispecchia la sua filosofia di vita basata sulla teoria di saper gustare i momenti. Tra un pop corn e l’altro prosegue poi la conversazione tra i due, durante la quale parlano anche di Alessandro D’Amico, il corteggiatore rivale.



Claudio cerca anche di giustificare il suo comportamento non proprio brillante durante il loro precedente appuntamento “Ti do ragione sull’esterna, effettivamente ero col muso. A me spaventa un sacco avvicinarmi, ma non perché non mi piaci anzi….Adesso mi sto sciogliendo”. Complice la situazione rilassante Claudio e Alex sembrano trovare un’intesa, manifestata anche dallo scambio di tenerezze alla fine dell’incontro.