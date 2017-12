Uomini e donne: tra Paolo e Angela prima sembra amore, poi...

Nel corso della puntata di "Uomini e donne" in onda martedì 28 novembre, Paolo e Angela sono stati protagonisti di alcuni momenti intensi e cruciali per il percorso di entrambi nella trasmissione di Maria De Filippi. Durante la prima parte del programma, su Canale 5 è andata in onda la clip della loro esterna, nata da una sorpresa del tronista verso la corteggiatrice proprio nel giorno del suo compleanno.



Dopo carezze e coccole, tra i due è arrivato il primo bacio, che sembrava potesse dare la svolta tanto attesa, smentita poco dopo da quanto dichiarato in studio proprio dal Paolo dopo aver notato alcune nuove ragazze: "Se ci fosse la possibilità di fare delle esterne in più le faccio" La risposta dell'uomo, però, scatena l'ira di Angela.