Uomini e Donne, Tina perde il controllo e quasi travolge Maria De Filippi

Tina Cipollari è inarrestabile. Dopo essere stata “beccata” a sorseggiare dietro le quinte un calice di vino rosso, scatenando le risate del pubblico, l’opinionista entra in studio proponendo un brindisi per i suoi corteggiatori. E' allora che Maria De Filippi fa entrare l'affascinante Alessio, che invita Tina a ballare sulle note del brano "New York, New York". Forse a causa del vino, forse a causa del vestito troppo lungo, il momento del casqué non va come previsto e l'opinionista cade a terra. Come se nulla fosse accaduto, Tina riprende a ballare ancora più scatenata, stavolta sulle note di "Volare", rischiando addirittura di travolgere la povera Maria De Filippi seduta sui gradini.