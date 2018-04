Uomini e Donne: Tina fa una sorpresa a Gemma

Inizio di puntata spumeggiante a Uomini e Donne. Tina Cipollari accoglie Gemma Galgani in studio con la canzone Bocca di Rosa. L'esuberante opinionista ha realizzato un video con tutti i baci della dama torinese. Il motivo del gesto è subito spiegato da Tina: "Qualche puntata fa Gemma ha detto che lei ha dato pochi baci,con questo video voglio dimostrare il contrario".



Ovviamente le due cominciano a litigare come al solito. Ma le sorprese per Galgani non sono finite. Cipollari esce dalla studio e rientra con la "famosa" mummia travestita da coniglietta Playboy. "Gemma l'altra puntata eri suora- dice Tina- ma purtroppo hai rotto la cintura di castità". Ci sarà mai una tregua tra le due?