Uomini e Donne, Tina contro Mattia: "Non mi convinci, non mi hai mai convinto…"

E’ bastato un accenno di Maria De Filippi perché Tina sentenziasse tutta la sua diffidenza nei confronti di Mattia. “A me tu non hai mai convinto, non mi hai convinto allora e non mi convinci nemmeno oggi”. Tina osserva da tempo i comportamenti del tronista ed è convinta che sia esattamente come gli altri: in cerca di visibilità per alimentare il “business”. Tina lo incalza ricordando la frenetica attività social di Mattia durante l’estate, i post con foto nelle “pose più impensate” e il suo numero di telefono “distribuito a tutte le ragazze italiane”. Il tronista nicchia, ride e ammette “nella vita c’è anche la visibilità, c’è l’esperienza…”.