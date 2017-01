Uomini & Donne, Teresanna Pugliese al mare col pancione in vista

Le foto mostrano però una Teresanna rilassata e felice di godersi ogni attimo di questa prima gravidanza. "Ssshhhh. Non svegliate il tempo , potrebbe andar via troppo presto!" scrive l'ex tronista, immortalata seduta sulla sabbia in bikini, mentre contempla il suo pancione e poi distesa al sole.



Una gravidanza molto social quella della Pugliese, che ha svelato di essere incinta con un tenero video sul web, in cui il compagno le accarezzava la pancia e parlava al nascituro. Da quella rivelazione di febbraio, sono passati tre mesi in cui Teresanna, tra un viaggio in Egitto e i ritorni nella sua Napoli, ha regalato scatti del suo pancione e condiviso i suoi stati d'animo, per una ritrovata felicità.