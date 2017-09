Momento revival a sorpresa, per Tina Cipollari, a Uomini & Donne: la redazione è riuscita, tramite Facebook, a rimettersi in contatto con David, sua vecchia fiamma, conosciuta ben venticinque anni fa, durante una vacanza negli Stati Uniti! Tina, nonostante sia passato molto tempo, non ha mai dimenticato il ragazzo, che le è rimasto nel cuore. Non si può dire altrettanto per lui, visto che, inizialmente, ha faticato a ricordare. Poi, però, grazie ad alcune foto visionate, ha riportato alla memoria i momenti passati insieme a lei. L'opinionista del salotto pomeridiano di Maria De Filippi, è reduce dalla rottura con il suo Chicco Nalli.... dobbiamo aspettarci, a breve, un re-incontro con David negli studi di Canale 5?