Uomini e Donne: si accende la polemica attorno a Mattia e Vittoria

Continuano le polemiche attorno al tronista Mattia Marciano e Vittoria. Dopo la messa in onda della loro esterna, non è stata solo Tina Cipollari a sollevare accuse sulla poca credibilità dei due ragazzi ma anche Gianni Sperti. Gli opinionisti accendono una polemica che si inasprisce sempre di più, al punto che Mattia lascia lo studio innervosito dal loro comportamento. Durante la puntata, Sperti controlla il cellulare di Vittoria in cerca di eventuali prove compromettenti e nonostante la ragazza si dichiari estranea alle accuse, il dubbio rimane.