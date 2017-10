Uomini e Donne, scontro tra Nicolò R. e Tina Cipollari: "Moderati perché non sono mica tua sorella"

Nella puntata di "Uomini e Donne" in onda lunedì 9 ottobre ci sono stati alcuni momenti di tensione tra Nicolò Raniolo e Tina Cipollari. Come Maria De Filippi ha fatto notare durante la trasmissione, i due si erano già stuzzicati settimana scorsa, quando l'opinionista aveva apertamente dichiarato una certa antipatia nei confronti del corteggiatore, che oggi ha reagito: "Mi sembra una persona estremamente maleducata". Di fronte a queste critiche, la risposta della Cipollari non si è certamente fatta attendere: "Io non sono né tua sorella né una tua amica, comincia a moderare il linguaggio. Tu sei prevenuto perché purtroppo le persone poco chiare e limpide come nel tuo caso aggrediscono prima di essere aggredite - ha continuato Tina - Non accetto che un ragazzino mi dia della maleducata, è proprio l'ultima ruota del carro." Nicolò ha poi concluso ribadendo la sua posizione, ma dopo questa puntata, il rapporto tra i due sembra essersi del tutto sgretolato.