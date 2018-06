Uomini e Donne: Sara conferma in diretta l'addio a Luigi Mastroianni

Ed è arrivata la conferma: Sara ha rivelato in una diretta su Instagram la fine della sua storia. La ragazza ha detto di essere tornata single, di provare molta stima nei confronti di Luigi, purtroppo però la loro relazione non è andata. “Quando le cose non vanno come devono andare penso sia sempre colpa di entrambi”, ha esordito così la tronista di "Uomini e Donne" confermando che fin da subito tra lei e Luigi oltre ad esserci problemi di coppia c'erano anche diversi problemi personali.

Luigi invece dice la sua verità sul Magazine di "Uomini e Donne": “Ho buttato sette mesi della mia vita dietro a una persona a cui non importa nulla di me. Mi sono innamorato della persona sbagliata. Sara è una grande delusione.” E ancora: “Sara è sempre stata molto distante. Io mi davo da fare in tutti i modi per vederla, mentre lei no. Aveva un atteggiamento disinteressato e forzato.” Insomma i due sembrano non essersi mai compresi realmente, anche perché da quello che dice il bel deejay siciliano hanno passato pochissimo tempo insieme: “Neanche quando sono stato male di salute ci siamo sentiti: lei l'ha scoperto più avanti. Nel frattempo pensava a divertirsi a Ibiza.”

Non è mancato il tempestivo commento di Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore e non scelta di Sara, che in una storia su Instagram ha ironizzato così: “Mi sa che cambierò lavoro: sensitivo a vita.” E commentando anche la diretta di Sara le dice che è sempre stata single. Il giovane milanese non ha avuto peli sulla lingua, anzi finalmente si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.