Uomini e Donne: Rosa sceglie Pietro

Ultima decisione importante del trono classico di Uomini e Donne. Tocca a Rosa scegliere chi, fra Pietro e Alex, sarà al suo fianco al di fuori delle telecamere. Dopo un lungo percorso fatto nello studio di Maria De Filippi, la modella campana appare molto emozionata, nonostante sia stata spesso criticata per i suoi modi "costruiti". Il primo ad entrare è stato Alex, protagonista con lei di molte polemiche: non è lui la sua scelta. Arrivato quindi il turno di Pietro, la tronista si è lanciata in un lungo discorso: “Il tuo arrivo per me ha significato speranza,. Mi rivedo in te in tante cose, mi hai messo il tuo cuore in mano. Ti ho detto in ogni esterna che mi fidavo di te, sei un ragazzo generoso vero e maturo. Mi hai corteggiata, mi hai fatta sentire in poco tempo amata e desiderata. Io penso di meritarmi un amore che si chiami Pietro.” Guarda il video.