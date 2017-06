Uomini e Donne, Rosa a sorpresa sceglie Pietro

Dopo l'abbandono di Desirée a le precedenti scelte di Luca e Marco , anche per Rosa è arrivato il momento di concludere la sua avventura a "Uomini e Donne". Per l'ultima puntata ha voluto accanto la mamma e i due fratelli, per consigliarla e conoscere il suo nuovo compagno. Dopo aver ripercorso i momenti vissuti con Alex e Pietro comunica la sua scelta: è Pietro l'uomo che vuole continuare a conoscere fuori dal programma.

Dopo essersi concessa un'entrata in grande stile, avvolta in un abito dorato, la tronista accoglie i corteggiatori. Alex entra in studio con indosso un completo classico mentre Pietro per l'occasione ha scelto un abito più casual.



Si inizia con l'esterna di Alex, che dopo una passeggiata in auto porta Rosa dai suoi amici e poi in barca. Rimasti soli la tronista chiede perché lo dovrebbe scegliere e lui le risponde che pensa di essere diverso da tutti quelli che conosce. E' il momento di Pietro che ha invitato la ragazza a casa sua, a Gaeta, e l'ha poi portata in riva al mare. Prima di andarsene lei lo abbraccia, ringraziandolo del tempo passato insieme.



E' il momento della resa dei conti. Il primo a entrare è Alex e Rosa gli comunica che non sarà lui la sua scelta. E' la volta di Pietro, dopo un lungo discorso la tronista gli chiede se vuole uscire dallo studio insieme a lei. Lui, emozionato e nervoso, le risponde di sì mentre scendono i petali rossi.