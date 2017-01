12 gennaio 2015 Uomini e Donne piange la morte di Rosetta, la "nonnina" che ispirò il trono Over Si è spenta a 93 anni la star del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da tempo non partecipava più alla trasmissione per problemi di salute Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Uomini e donne è in lutto. Il popolare programma di Maria De Filippi piange la scomparsa di Rosetta, mascotte del trono Over da lei stessa ispirato. A dare l'annuncio della morte dell'anziana, originaria di Brescia, è stata la redazione del programma attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale. Da tempo la signora, che aveva 93 anni, non partecipava più alla trasmissione per problemi di salute.

"Ciao Rosetta". Così la redazione di Uomini e Donne ha comunicato la scomparsa della "nonnina" bresciana, scoperta da Maria De Filippi a C'è posta per te e diventata poi opinionista del segmento del talk show di Canale 5 dedicato all'amore della terza età.



Colorata nell'abbigliamento e colorita nel linguaggio, Rosetta aveva "stregato" la De Filippi, con la quale aveva un legame molto forte, quasi materno. Una venerazione per Maurizio Costanzo è stata invece spunto di siparietti e gag, mentre non passavano inosservati nemmeno gli ingressi in studio sempre bizzarri e i frequenti cadeaux portati in dono alla conduttrice e a suo marito.



Rosetta era stata lontano dal programma già alcuni anni fa, sempre per problemi di salute, salvo poi ritornare sugli schermi pimpante e sorridente. Nel 2012 era scomparso il suo "corteggiatore" Giuseppe Grieco, l'anziano che incontrò a C'è posta per te e che con lei divenne poi uno dei personaggi più cari al pubblico di Uomini e Donne.