Uomini e Donne Over: tutte contro Sossio, tranne una

Sossio e Grazia al centro dello studio, mentre raccontano della loro uscita, vengono disturbati da Manila che, gelosa del nuovo interesse di Sossio, lo attacca duramente e dà inizio ad un violento battibecco. Lui dice “Ti ho trattato con rispetto”, lei ribatte “Mi hai trattato come un cane. Perché ora sarei diventata maleducata ? Perché ti dico le cose come stanno? “ Tina interviene nel diverbio ed infiamma lo studio decretando lapidaria verso Sossio: “Tu esci una, due, tre volte con una e poi via, questo è il tuo gioco, lo sappiamo!” Grazia riesce a trovare uno spiraglio di silenzio e cerca di spiegare le motivazioni che l’hanno spinta ad uscire con Sossio. Tina non ha pazienza di ascoltare dei racconti “noiosi” e trae le sue conclusioni in modo molto colorito al punto di essere più volte richiamata da Maria De Filippi. Anche Valentina interviene ricordando che Sossio, non apprezzava la compagnia di donne più grandi lui. A Grazia però piace “è uno che aggredisce per difendersi, è molto fragile, una persona molto delicata”. Tina non ci sta, ribadisce la sua idea cercando di mettere in guardia la nuova preda.