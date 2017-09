Uomini e Donne Over, lo sfogo di Marco: "Fuori dallo studio Gemma non è così"

"Lei mi piace tantissimo, ma fuori da una certa situazione" Nella puntata di "Uomini e Donne" in onda mercoledì 27 settembre Marco e Gemma sono tornati a confrontarsi sulla loro storia d'amore, giunta ormai al capolinea dopo i bellissimi momenti vissuti insieme qualche mese fa. Nel salotto di Maria De Filippi l'uomo ha raccontato alcuni momenti di coppia in cui si è scontrato con la sua ex amante, affermando che Gemma sembra essere molto diversa in presenza delle telecamere: "Per me una cosa è certa, io so cosa prova lei e so che mi vuole bene, la sento vicina - continua Marco - Sono però consapevole del fatto che nel programma Gemma ha detto cose ben diverse".