Uomini e donne over, Giancarlo dedica una canzone a Gemma

Nella puntata di Uomini e Donne Over in onda venerdì 6 ottobre è andato in onda un dipertente siparietto che ha avuto come protagonisti assoluti Gemma Galgani e Giancarlo, uno dei nuovi pretendenti del programma di Canale 5. Già durante la presentazione iniziale l'uomo aveva evidenziato la sua passione per la musica e in particolare per Claudio Baglioni. Così nel salotto di Maria De Filippi non si è fatta attendere un'esibizione che ha strappato sorrisi ed emozione. Gemma, alla quale Giancarlo ha dedicato "Sabato Pomeriggio" si è commossa, scatenando alcune battute provocanti di Tina Cipollari: "Vedrai che tra due ore chiederà di uscire con te - scherza l'opinionista con il pretendente - ha giù cambiato la voce, ha alzato la gonna". La performance, insomma, potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo amore.