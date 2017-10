Uomini e Donne Over, è subito bacio tra Gemma e Riccardo

La prima esterna di Gemma e Riccardo ha già offerto molti spunti agli opinionisti del Trono Over di "Uomini e Donne", che nella puntata in onda mercoledì 18 ottobre hanno rivissuto l'immediata complicità vissuta tra i due protagonisti della trasmissione di Canale 5. La tronista mostra subito interesse verso il suo corteggiatore, sia per la lussuosa macchina con cui si presenta all'appuntamento, sia per il look sportivo dell'uomo. "Non sono più abituata a tutte queste gentilezze - commenta la donna che poi continua - Sento da parte tua delle attenzioni." Ma la serata non finisce qui, perché dopo una cena gustata tra confronti e carinerie c'è tempo per un bacio romantico che stupisce l'opinionista Tina Cipollari.