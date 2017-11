Uomini e Donne: Nicolò deluso si rifiuta di danzare con Sabrina

La puntata di Uomini e Donne di oggi riprende da dove si era interrotta: il bacio di Sabrina ha mandato su tutte le furie Nicolò Raniolo che non riesce a capire come mai lei si sia lasciata andare con il suo rivale su cui ha espresso da sempre forti dubbi. Nicolò non accetta l’incoerenza della corteggiatrice, la trova infantile e troppo istintiva. Sabrina gli chiede di ballare, lui si rifiuta e lei esce in lacrime . “Se potessi tornare indietro non le racconterei mai certe cose! In quell’esterna mi aspettavo che mi baciasse, invece poi si è mangiata di baci uno su cui ha un mare di dubbi!”