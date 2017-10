Uomini e Donne: momento verità tra Alex e Matteo

“Se non ci si innamora a Roma, non ci si innamora più”: potrebbe essere il titolo di un film. È la frase che dà inizio all’esterna di Uomini e Donne di Alex e Matteo, in giro per la città eterna. Leggerezza, battute e confessioni che hanno il momento di massima intensità durante una sosta al Gianicolo. Parlano di altri corteggiatori, di Claudio e di Alessandro e del loro atteggiamento nelle esterne con Alex. Matteo dichiara di andare con i piedi di piombo per non sbagliare, fino ad oggi non si è mai innamorato e dice: “Non avendo avuto tanti fatti ho dovuto metter avanti le parole”. Alex chiede conferme e l’abbraccio caldo di Matteo fa cadere ogni dubbio. Che sia l’inizio di una nuova storia d’amore? La frase con cui si conclude l’esterna è significativa “Abbiamo un sacco di abbracci da recuperare”