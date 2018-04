Uomini e Donne, Maria De Filippi invita Mariano ad essere se stesso

Momento di consigli a Uomini e Donne. Maria De Filippi parla a cuore aperto con Mariano Catanzaro: "Mi sembra che nessuno ti prenda molto seriamente, però il problema non è degli altri ma tuo". Il tronista chiede: "Maria perchè non arrivo in un modo diverso?". La conduttrice tuona: "Perchè sei finto, a me stai simpatico ma devi uscire dal ruolo di tronista altrimenti non arriverai mai".