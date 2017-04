Uomini e Donne, Marco e Federica: per il tronista arrivano i primi baci

Dopo le scorse puntate, caratterizzate dai litigi fra Marco e Luca per le attenzioni della corteggiatrice Soleil, nell'ultima puntata di "Uomini e Donne" andata in onda oggi, Maria De Filippi mostra in studio l'esterna tra Marco e Federica e per il tronista arrivano i primi baci, fra lo stupore del pubblico. Durante l'appuntamento tra i due, ricordando le tensioni delle scorse puntate, la ragazza confessa: "Se fossi in Giorgia metterei la testa sotto la sabbia per una settimana, ma se vuoi una donna come lei va bene così". Guarda il video in alto.