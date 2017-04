Uomini e Donne: Marco bacia Giorgia

Dopo l'esterna che ha visto Marco e Federica in molteplici effusioni che hanno comportato i primi baci da quando il milanese è seduto sul trono, Maria De Filippi mostra l'appuntamento tra il tronista e Giorgia. Il giovane sembra non fermarsi più ed anche questa volta bacia la sua corteggiatrice, la quale durante l'esterna ha dichiarato: "Io non sento di avere rivali in questo momento. Poi magari tu hai già baciato un'altra ed io questo non lo posso sapere". Guarda il video.

