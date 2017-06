Uomini e Donne, Luca: "Soleil, la mia folle scelta sei tu"

"All'inizio eri più impostata di me, quasi finta. Ma mi sono detto di andare avanti, per vedere cosa ci fosse dietro l'apparenza". Sono queste le prime parole di Luca a Soleil nello studio di Uomini e Donne, dopo aver già parlato con Cecilia e Giulia. "Le prime esterne sono andate bene ma non benissimo, poi è arrivato il bacio", continua il tronista, anche se la ragazza precisa: "non mi è piaciuto molto, si poteva fare meglio". Il discorso procede fra botte e risposte, tentativi di depistaggio e battute. Luca ricorda tutto il percorso, compresi i momenti difficili: "E' sceso un altro tronista, tu sei uscita con lui e hai cominciato a screditare me. Forse sopra certe cose faccio fatica a passare". Ma proprio quando Soleil iniziava ad avere qualche dubbio, ecco la dichiarazione: "Tutti mi dicono che sarei un pazzo a scegliere te, ma non mi è mai importato nulla di cosa dice la gente. La mia folle scelta sei tu".