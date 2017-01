Uomini e Donne, le scelte di Fabio e Valentina

In studio Valentina ripercorre i suoi 'best moments' con Andrea: dalle belle esterne ai dubbi della tronista, che aveva anche deciso di eliminarlo per poi riprenderlo come corteggiatore. "Sei tu la mia scelta" dice Valentina, ma lui tace per qualche minuto. "Siamo uguali e fuori litigheremmo, perciò è un no ma... al cuore non si comanda" risponde Andrea, prima di baciarla sotto una pioggia di petali rossi.