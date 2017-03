Uomini e Donne, le nuove troniste: Desirèe Popper e Rosa Perrotta

Nel salotto sentimentale di Uomini e Donne hanno fatto il loro ingresso le nuove troniste di questa edizione: Desirèe Popper e Rosa Perrotta. La prima non è estranea al mondo dello spettacolo in quanto ha già partecipato come ospite al reality "Grande Fratello". Le seconda, meno conosciuta, è una modella salernitana. Ecco i video.