Uomini e Donne: le liti e gli amori tra Gemma, Giorgio e Marco

Alla fine tutto si è concluso con un "happy end" inatteso come inattese sono state le parole dette da Gemma nei confronti di Marco: "Non sono innamorata: di più".

Lieto fine inatteso, appunto, perché chiude una stagione difficilissima per la dama torinese, che ha conquistato non solo il grande e variegato pubblico di "Uomini e Donne", imponendosi come protagonista assoluta dello show condotto da Maria De Filippi, ma anche due cavalieri: Giorgio e Marco. Tutto è iniziato con Giorgio Manetti, il cavaliere fiorentino, ed è culminato però con Marco Firpo, che corteggia la pretenziosa Gemma dalla quarta stagione. In mezzo ci sono state tantissime liti e molte parole al vetriolo, come ogni storia d'amore triangolare pretende.