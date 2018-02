È tornato il trono over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, e dopo un inizio col botto dove Domenico insegue Tina fin dietro le quinte per baciarla, i riflettori si spostano ancora una volta sull'eterna rivale dell'opinionista: Gemma Galgani. L'eterna protagonista del programma è sempre invaghita di Giorgio Manetti, con il quale ha avuto una storia poi interrottasi, ma si è sentita ferita da alcune dichiarazioni rilasciate in una recente intervista. In particolare non crede che Giorgio l'abbia mai amata fino in fondo come ha detto ed è convinta che sia Tina a influenzarlo. Questo porta inevitabilmente a una discussione prima fra le due donne, poi fra Gemma e Giorgio che cercano un chiarimento.