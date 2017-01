Uomini e Donne, la tronista Teresa Cilia: "Voglio un uomo che si prenda cura di me"

Chi la dura la vince. Dopo anni di gavetta prima come corteggiatrice a "Ragazzi e Ragazze" e poi come tentatrice a "Temptation Island", la bella 27enne Teresa Cilia è riuscita a conquistare il trono di "Uomini e Donne". "Ora devo stare attenta a tutto - confessa a Vip - Ma continuerò ad essere diretta e spontanea. Vorrei incontrare una persona che mi voglia bene e si prenda cura di me ".

Dopo aver provocato gli uomini delle altre a "Temptation Island", adesso Teresa è pronta ad innamorarsi e ammette "da tentatrice non sono mai stata a mio agio perché non mi piace stuzzicare le persone fidanzate. Al massimo mi comportavo da amica ed era già strano per me".



Niente storielle passeggere quindi per la tronista, che dirà sì solo al suo principe azzurro: "Se mi troverò a confrontarmi solo con ragazzi che giocano potrei tranquillamente andare a casa. Finora mi ritengo fortunata: sono tutti bellissimi, spero che conoscendoli rispecchino i miei ideali in fatto di uomini".



D'altra parte Teresa ha intenzioni serie e non nasconde di voler mettere su famiglia: "Da grande voglio fare la mamma, con tanti figli! Per ora mi alleno con i miei nipoti: ne ho sette e passo tutto il giorno con loro".