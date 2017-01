Uomini e Donne, la scelta di Amedeo Andreozzi è Alessia Messina

La ragazza è stata convocata dalla redazione, ma non è entrata in studio, dove, nel frattempo, Maria De Filippi ha annunciato che il giorno della scelta di Amedeo era arrivato. Dopo aver visto i filmati delle esterne con le corteggiatrici Veronica, Livia e Alessandra, è iniziato il "cerimoniale" della scelta, con le consuete poltroncine rosse al centro dello studio. Il tronista napoletano ha chiamato nell'ordine Livia, Alessandra e Veronica, alle quali ha comunicato singolarmente che nessuna di loro era la sua scelta.



Il pubblico è rimasto stupito, ma a chiarire tutto ci ha pensato un filmato in cui è stato mostrato quanto accaduto dopo la precedente puntata. A questo punto è stato Amedeo a uscire dallo studio, per consentire l'ingresso di Alessia, che è stata accolta dal videomessaggio con il quale il 25enne tronista le ha comunicato la sua scelta. Pioggia di petali, abbracci, baci e la nuova coppia può iniziare il suo cammino insieme.