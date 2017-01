Uomini e Donne, l'inganno di Lucas e Giulia allo scoperto

Secondo la versione del tronista tutto è cominciato dopo la puntata dedicata alle coppie storiche del programma, a cui hanno partecipato anche Cristian e Tara. Proprio quest'ultima, per aiutare Giulia che è (o era) sua amica, si era messa in contatto con Lucas per avere la certezza che sarebbe stata lei la scelta. Tara avrebbe inoltre consigliato al ragazzo di non abbandonare subito il trono, per ragioni economiche e anche per avere maggior visibilità. Anche Giulia ha confermato la stessa storia alla redazione e ha aggiunto che il bacio tra Lucas e Karolina era un depistaggio creato ad hoc per allontanare i sospetti sul loro accordo. La corteggiatrice ha però negato di averlo incontrato lontano dalle telecamere e ha ribadito che sono stati proprio i soldi a spingere Lucas a questo passo.

Dopo quanto accaduto, la redazione aveva chiesto ai due 'colpevoli' di mantenere la faccenda riservata visto che le registrazioni non erano ancora andate in onda, ma Giulia su Facebook ha spifferato in un post tutto l'accaduto, spiegando il ritiro da "Uomini e Donne" come il trionfo dell'amore.



Ma la storia non finisce qui. Lucas, che a quel punto ha ormai abbandonato la trasmissione, decide di andare da Giulia per stare con lei ma la trova fredda e distaccata. Capisce quindi di essere stato ingannato sia da lei che da Tara. Giulia però non ci sta a fare la parte della cattiva e fa ricadere tutta la colpa su Lucas e Tara, accusando il tronista e ribadendo che lei è l'unica ad averci perso a livello monetario non avendo neanche un manager alle spalle.



Il terzo vertice del triangolo, Tara, per ora non ha commentato la vicenda e non ha dato l'autorizzazione alla redazione di "Uomini e Donne" per utilizzare i messaggi che ha inviato sia a Giulia che a Lucas. La telenovela riserverà altri colpi di scena? Per ora quel che è certo è che dopo Gianmarco, Silvia e Rossella ora il programma ha perso l'ennesimo tronista...