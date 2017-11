Uomini e Donne, il nuovo spasimante di Gemma: Guido, 54 anni, medico

Gemma arrossisce e gongola ascoltando le lusinghe di Guido, medico chirurgo di Ascoli Piceno di soli 54 anni.​Tina davanti ai pretendenti commenta: due in un colpo solo, raccogli adesso! E' quanto successo nella puntata odierna di Uomini & Donne, in onda su Canale 5. Il nuovo pretendente la inonda di complimenti e dice ” io sono più emozionato di un codice rosso in un intervento di pronto soccorso”. Dichiarazioni forti per il primo incontro che Tina usa per solleticare la gelosia dell’altro occupante della sedia rossa, Riccardo. Ma lui si dichiara addirittura lusingato che altri uomini la desiderino, la conferma che ha fatto la scelta giusta. Del resto l’ha denominata “lady sorriso” perché è un inno alla vita. Guido invita comunque a cena Gemma che ha tutte le intenzioni di accettare. Dovrà dare però la precedenza all’impegno preso con Riccardo.