Uomini e Donne: il ballo “sexy” di Gemma Galgani

Sulle note del brano “Paradise-Laguna blu”, colonna sonora di una delle scene più sexy del cinema, Gemma danza con il suo corteggiatore Rocco. L’uomo cerca di coinvolgerla in un ballo passionale, ma la Galgani appare rigida, le sue movenze non risultano del tutto aggraziate. I due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, dopo aver assistito alla scena fanno i complimenti al partner della dama torinese, lasciando intendere che lei, al contrario, sia priva di sensualità. Come andrà a finire? Scoccherà la scintilla fra i due?