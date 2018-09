Uomini e Donne: Ida e Riccardo sembrano pronti a dirsi addio

Il classico "e vissero per sempre felici e contenti" sembrava davvero essersi realizzato per Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la coppia protagonista, fra le altre, di Temptation Island sembrava davvero prossima al lieto fine dopo la conclusione del programma, eppure qualcosa non deve aver funzionato e già nella precedente puntata di Uomini e Donne abbiamo avuto prova delle tensioni fra i due. Ci sono problemi che minano la loro stabilità. La distanza non aiuta ma a quanto sembra nemmeno stare vicini è la soluzione: è una situazione molto complicata, come ammette lo stesso Riccardo, che sembra voler confermare un imminente addio.



Ida vorrebbe delle attenzioni che lui non può (o non vuole) darle, ma Riccardo ribatte che uomini e donne non sono poi così diversi e certe attenzioni sarebbe bello riceverle a propria volta. Finché non salta fuori una verità taciuta: lo scambio di messaggi fra lui e Barbara, che Ida naturalmente non ha affatto preso bene.