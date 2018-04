Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Non sono un frate, fuori dallo studio mi diverto con altre donne"

"Dieci ragazze per me" sarebbe una colonna sonora perfetta per descrivere quello che è successo a Uomini e Donne. Giorgio Manetti, il cavaliere del Trono Over, è accusato da Angela, attuale dama, di vedersi con altre donne al di fuori del programma.



Inizialmente Giorgio rimane molto vago ma poi Maria De Filippi interviene dicendo: "Scusami se t'interrompo, ma lei ha ha detto alla redazione che tu le hai ammesso di avere diverse storie". A questo punto, Manetti cede: "Sono tre anni che lo dico, non ne ho mai fatto mistero che al di fuori dello studio possa avere qualche rapporto intimo, non sono un frate". Gianni Sperti tuona: "Sarà per questo motivo che non trovi mai una donna, perchè stai bene fuori!"