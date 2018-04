Uomini e Donne, Giggetto cerca di conquistare Tina con la break dance

L’ennesimo bizzarro partecipante ha fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne: si tratta di Giggetto, imprenditore trentottenne di Isernia, “vergine di segno e non solo”. In alcuni video amatoriali mandati in onda prima del suo arrivo, il giovane si dichiara da subito di essere pazzo di Tina Cipollari e di essere disposto a tutto per conquistarla. Infatti, non appena mette piede in studio, corre a baciare la mano dell’opinionista porgendole una gigantesca rosa bianca, per poi esibirsi in una memorabile performance di break dance. Le cose, però, non vanno come previsto: Giggetto infatti tenta di coinvolgere Tina nel ballo, ma lei non apprezza per niente la sua insistenza.