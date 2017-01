Uomini e Donne, Gemma è di nuovo innamorata: baci e coccole con Marco, il nuovo corteggiatore

Il cuore di Gemma Galgani è tornato a battere e per la dama torinese del Trono Over di Uomini e Donne è di nuovo tempo di passione. La love story tormentata con Giorgio Manetti è finalmente un capitolo chiuso della sua vita, perché per lei adesso esiste solo Marco , nuovo corteggiatore, tra le cui braccia Gemma ha ritrovato il sorriso.

Gli scatti di Donna al Top non mentono. La dama torinese è stata sorpresa insieme al suo nuovo amore a Levanto, la cittadina ligure in cui lui vive. I due si sono conosciuti negli studi della trasmissione e lontano dalle telecamere si sono rincontrati tra sorrisi, sguardi d'intesa, abbracci e baci. Giorgio fa ormai parte del passato remoto per Gemma, che con Marco sembra una ragazzina al suo primo amore. A Levanto i due bevono un caffè insieme, poi si baciano passeggiano abbracciati, si fermano in un ristorantino per un pranzo romantico sotto il sole e poi inforcano le loro biciclette per un giro del paese su due ruote. Insomma un vero appuntamento galante fuori scena.