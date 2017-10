Uomini & Donne, Federica a Gaetano: "Esci con me?". E lui rifiuta

In amore vince chi fugge, è una legge non scritta e non ammette eccezioni nemmeno a Uomini & Donne. Nel corso della puntata in onda su Canale 5, come tutti i pomeriggi, è avvenuto il gran rifiuto di Gaetano a Federica. La coppia, che ha tentennato molto nelle scorse settimane sul reciprooco destino, arriva così ad un epilogo. Triste. Quando sembrava essere il tronista over il più coinvolto nel rapporto con la corteggiatrice, la smentita arriva perentoria. Federica decide di rompere gli induci e chiede a Gaetano schiettamente di uscire con lei. A quel punto, però, lui si rifiuta e l'abbandona, dimostrandosi meno interessato e ben propenso, invece, a nuove conoscenze.