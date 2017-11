Uomini e Donne, Fabio e Nicole annunciano: "Ci sposiamo in Argentina"

Il loro primo incontro avvenne qualche mese prima della partecipazione a "Uomini e Donne", in un locale di Udine dove lei lavorava come ragazza immagine, ma all'epoca non scoccò il colpo di fulmine. "Provai a scriverle per chiederle di uscire con me, ma lei mi diede il classico due di picche" spiega Fabio. Nicole precisa il perché del suo rifiuto: "Il suo atteggiamento non mi piaceva per niente: faceva il 'galletto' con tutte, il solito seduttore insomma".



Le cose cambiarono una volta a "Uomini e Donne". Esterna dopo esterna impararono a conoscersi e dopo due anni sono più innamorati che mai. Nel mezzo, però, anche una crisi che li ha allontanati per qualche mese: "Lo scorso aprile ci siamo separati e abbiamo sofferto come due cani. Litigavamo di continuo, ci accusavamo delle cose più stupide, finché Nicole ha fatto le valigie e se n’è tornata a Belluno dai suoi genitori. Così ho deciso di andare a trovare mio papà in Argentina. Una settimana dopo, sento suonare alla porta, vado ad aprire e mi trovo davanti Nicole".



La coppia ha scelto proprio il Paese sudamericano come location delle loro nozze: "Ci piacerebbe fare una cerimonia in spiaggia in Argentina, con pochissimi invitati, a suon di salsa e bachata. E poi un’altra festa in Italia".