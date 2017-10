Uomini e Donne, Claudio e Alan escono insieme a insaputa del tronista Alex

Nella puntata di "Uomini e Donne" in onda martedì 10 ottobre sono emersi alcuni scoop riguardanti i concorrenti Claudio e Alan, che davanti al tronista Alex Migliorini hanno ammesso di aver messaggiato per giorni per poi uscire a cena insieme. Seppur entrambi abbiano apertamente confessato che la serata non sia andata proprio nel migliore dei modi, il tronista Alex è rimasto particolarmente colpito dall'accaduto perché, come ha spiegato nel corso della trasmissione, Claudio avrebbe avuto due esterne a disposizione per confessargli l'uscita. Quest'ultimo si è poi giustificato: "Non ho detto nulla semplicemente perché per me era un fatto irrilevante."