Uomini e donne: c’è una dama di troppo nel Trono Over

“E tu saresti un galantuomo? Sei un cantastorie!” Sono queste le parole rivolte da Tina Cipollari a Vincenzo, il cavaliere Over appassionato di navigazione che ha già battibeccato in passato con la bionda opinionista.

La ragione delle critiche rivolte all’uomo è che questi, dopo essere uscito con Anna Maria, ha accettato di buon grado anche l’invito di una nuova dama, Monica, interessata a conoscerlo. Il cavaliere si difende: “Perché dovrei essere scorretto con la signora che ha fatto tanta anticamera?”. Ma Anna Maria non è affatto d’accordo e lascia la sua postazione in segno di protesta dichiarando “Sono proprio arrabbiata e lui lo sa”.