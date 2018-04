Uomini e Donne: Batman sex bomb

Donzella in pericolo a Uomini e Donne? Sembra proprio di sì. Tutto sotto controllo, c'è Batman. Dietro la maschera da supereroe si nasconde Giulio, corteggiatore di Tina Cipollari. L'uomo pipistrello entra in studio, accompagnato dalle note di Sex Bomb di Tom Jones, per regalare all'esuberante opinionista uno spogliarello sexy.



Il simpatico cavaliere indossa un succinto travestimento, che metterebbe in risalto tutte le sue doti. Il condizionale non è usato a caso. Tina ironizza con Maria De Filippi: "Ma Giorgio si è dimenticato qualcosa a casa?". Il siparietto ha portato tanta ilarità in studio.



Chissà se Tina deciderà di diventare la sua Catwoman.