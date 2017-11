Uomini & Donne, Barbara Cappi presenta il suo libro e Gemma piange

Maria De Filippi, ricorda a Gemma che la lettera scritta a Giorgio, ai tempi della loro storia, è stata ispirata da Barbara Cappi, ospite in studio con il suo nuovo libro “Le lettere di Anna”. L’autrice inizia a raccontare la trama della sua nuova opera ma Gemma, ricordando la relazione passata, inizia a piangere. I riferimenti della Cappi su somiglianze tra il personaggio femminile del libro e Gemma, creano un’atmosfera intensa. La lettera, all’epoca, non aveva avuto un esito felice, non ha riportato l’amore tra i due. Gemma del resto rivivrebbe la storia con Giorgio, con la consapevolezza degli errori commessi per la paura di perderlo. Lui le ricorda che lo sbaglio più grande in una coppia sono le aspettative, ciò che fatto finire la loro storia. Tra una battuta sdrammatizzante di Tina e un applauso del pubblico, Gemma legge un passo del libro e si commuove ancora. Ma l’attenzione cade su un pigiama di Giorgio lasciato a casa di Gemma: un ricordo “profumato” che riesce ancora ad evocare emozioni indimenticate.