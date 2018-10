Uomini e Donne, arriva una segnalazione sul corteggiatore Federico e Teresa lo elimina

La tronista Teresa ha deciso di eliminare il suo corteggiatore Federico dopo aver ricevuto una segnalazione su di lui. Il ragazzo, a quanto pare, avrebbe una relazione con un'altra donna al di fuori del programma. A riportare la notizia è stata Karina Cascella , ex opinionista di Uomini e Donne, in quanto amica della persona che esce con il corteggiatore. Ovviamente Teresa non l’ha presa bene: “Non capisco perché ti vedi con lei quando abbiamo iniziato una conoscenza, quando c’è un interesse, quando pensavo che fossi sincero con me”. Federico ha ammesso che da parte sua non c’è stato nulla e soprattutto nessun sentimento. Teresa però non ha fiducia in lui e ha deciso di mandarlo a casa, anche se visibilmente scossa dall’accaduto.

Dopo essere uscito dallo studio, Federico ha chiesto il permesso di poter rientrare per fare un ultimo tentativo e cercare di convincere Teresa a farlo rimanere. Il ragazzo, in lacrime, ha sostenuto che la relazione con la persona in questione risale a quest’estate, però non è successo nulla negli ultimi tempi. Per farsi ascoltare meglio il corteggiatore si è seduto di fronte alla tronista e ha cercato, ancora una volta, di spiegare le sue ragioni: “Mi dispiacerebbe non poter andare avanti in una conoscenza che mi stava piacendo per una cosa del genere che è venuta fuori”. Ma Teresa è stata risoluta, non le va di cominciare una relazione con dei dubbi: “Deve andare, poi se proprio mi scoppia il cuore lo vado a prendere io”, ha comunicato a Maria De Filippi.