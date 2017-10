Uomini e Donne, Angela sceglie Paolo e Mattia subisce il colpo

Questa settimana il trono classico di Uomini e Donne si apre all'insegna delle discussioni. A dare il via alla querelle è la scelta di Angela Caloisi, la corteggiatrice partenopea che si è messa in mostra nelle ultime puntate. La ragazza ha manifestato in studio la sua preferenza dopo aver fatto le due esterne: “Ho passato tre giorni di panico…non riuscivo a capire…ma mi dichiaro per Paolo”. A questa parole il tronista rivale, Mattia Marciano non reagisce bene e mentre le chiede le motivazioni, si innesca una vivace discussione in studio con Paolo. E quando Mattia rivolgendosi ad Angela aggiunge “Io spero che la tua scelta sia fatta con il cuore e che col passare del tempo non te ne penta”, la ragazza dichiara di sperarlo anche lei, lasciando immaginare la possibilità di ulteriori sviluppi o ripensamenti.