Uomini & Donne, Amedeo: "Voglio stare con Alessia per sempre"

"Il mio sogno è avere un'attività tutta mia - dice l'ex tronista - Sarebbe bello aprire un ristorante proprio a Catania". Nella città etnea, Alessia vive e lavora come commessa e, pur di starle accanto, Amedeo è già pronto a fare i bagagli: "Ho bisogno di averla al mio fianco ogni giorno. Già, adesso, quando siamo separati poche ore, mi manca moltissimo", rivela Andreozzi.



Il napoletano non ha paura di bruciare le tappe: "E' vero che stiamo assieme da poco tempo, ma sono sicuro, anzi sicurissimo, che quello che provo per lei è vero amore - dichiara convinto - Da quando ho Alessia al mio fianco, ho capito che, fino ad oggi ho perso già un sacco di tempo. Perciò ora non voglio più aspettare".



Una dichiarazione d'amore in piena regola, ricambiata dai messaggi che la ex corteggiatrice riserva al suo nuovo fidanzato su Instagram: "Quattro mesi dalla prima volta che i miei occhi incrociarono i tuoi. Tu non mi basti mai", scrive la siciliana per festeggiare l'anniversario del primo incontro nello studio del programma di Maria De Filippi. E tra uno foto di un bacio e l'altra, la coppia si gode la sua gioia: "Voglio vivere appieno questa mia immensa felicità", dice Amedeo, certo di aver trovato la ragazza giusta.