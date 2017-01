Uomini e Donne, Amedeo sceglie Sophia

La prima ad entrare è Romina: le dice che, dovendo fare una scelta razionale, sarebbe lei la sua scelta, ma purtroppo non è nel suo cuore. Lei la prende bene e gli augura tutto il meglio.



E' poi la volta di Fabiola, a cui il tronista rimprovera il fatto di essersi sempre limitata con lui, non solo nell'approccio fisico ma anche in quello caratteriale. L'ha tenuta fino alla fine perché sperava che qualcosa cambiasse, ma quando poi tornava a casa non pensava a lei. Dopo lunghi sguardi, la ragazza lo abbraccia ed esce dallo studio.



Amedeo fa quindi entrare 'donna Sophia' e le dice che, nonostante alcuni aspetti del suo carattere non gli piacciano, sarà la sua scelta nei giorni futuri e per sempre. A sorpresa la corteggiatrice gli dice no, le ha mancato di rispetto troppe volte. Maria fa riflettere il tronista sulle parole, sui suoi comportamenti e lo invita a guardare le ultime esterne. Appare però la scritta "SI perché STUPENDO FINO A QUI", mentre Sophia rientra dalle scale per abbracciarlo e baciarlo sotto la pioggia di petali.