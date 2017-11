Uomini e donne: Alex e Alessandro, l’esterna e il bacio tanto atteso

Un’esterna chiarificatrice per Alex, che a Uomini & Donne ha confermato tutta la sua fragilità. La timidezza ha tenuto distante Alessandro ma durante l’incontro, andato in onda nella puntata odierna su Canale 5, sembrano svanire tutte le perplessità. I discorsi sono profondi, riguardano il rapporto con le relative famiglie, la difficoltà ad aprirsi completamente con un genitore. La stima profonda di Alex per le scelte coraggiose di Alessandro di cui, sente finalmente l’aspetto protettivo nei suoi confronti. Alex decide di fidasi. Alessandro cerca continuamente il contatto fisico spingendosi in un abbraccio: il momento giusto per il bacio tanto atteso.