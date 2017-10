Una sposa sul "Trono di spade": Sophie Turner e Joe Jonas sono fidanzati

"Ho detto di sì". Così, in maniera lapidaria, Sophie Turner , attrice della serie cult "Il trono di spade", ha annunciato su Instagram il suo fidanzamento con il cantante Joe Jonas . La frase era il commento alla foto dell'anello in primo piano. I due si frequentano da un anno e ora sono pronti a convolare a nozze.

L'annuncio pubblico via Instagram è quasi una deroga alle loro abitudini, visto che i due hanno tenuto finora un profilo decisamente basso, evitando appuntamenti mondani e non mettendo la loro storia sotto i riflettori, tanto dei paparazzi che dei social. L'annuncio è arrivato in contemporanea, perché al post di Sophie ha fatto da contraltare quello di Joe, con la stessa foto e il commento "Lei ha detto sì".



E per completare il tutto, anche il profilo ufficiale della serie tv ha postato una foto di loro due abbracciati con la didascalia "sono fidanzati! congratulazioni!". A questo punto ci si aspetta anche un matrimonio social.