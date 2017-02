Una settimana da Oscar, su Canale 5 sette film premiati con la statuetta

Da martedì 7 a sabato 11 febbraio, Canale 5 proporrà cinque appuntamenti con il grande cinema da Oscar . In prime-time e seconda serata, la rete ammiraglia di Mediaset manderà in onda 7 film campioni vincitori dell’ambita statuetta. Si parte con "Il Discorso del Re", passando per la prima tv "Interstellar", per finire con "Il Grande Gatsby", in attesa di conoscere i nomi dei vincitori dell'89esima edizione della cerimonia degli Academy Awards, del 26 febbraio.

Martedì 7 febbraio in prima serata, "Il Discorso del Re", con Colin Firth e Geoffrey Rush, che si è aggiudicata 4 Premi Oscar per “Miglior film”, Miglior attore protagonista, Miglior regista e Miglior sceneggiatura. Mercoledì 8 sempre in prima serata, "The Blind Side" con Sandra Bullock che, per la sua interpretazione ha trionfato agli Oscar 2010 come Miglior attrice protagonista. Giovedì 9 febbraio in prima visione tv, "Interstellar", diretto da Christopher Nolan e interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Michael Caine, che ha conquistato l’Oscar per i Migliori effetti speciali.



Venerdì 10 è la volta di “Gravity”: in prima serata il film con la coppia Sandra Bullock-George Clooney che si è aggiudicata ben 7 statuette. A seguire “Ray”, con Jamie Foxx nei panni del pianista Ray Charles, interpretazione che gli è valsa l’Oscar come Miglior attore protagonista. Si chiude sabato 11 febbraio con un'altra doppietta: in prima serata “Il Grande Gatsby” di Baz Luhrmann, premiato con due Oscar per Miglior scenografia e Migliori costumi. In seconda serata, "Vicky Cristina Barcelona" di Woody Allen che ha permesso a Penelope Cruz di ottenere la statuetta come Miglior attrice non protagonista.