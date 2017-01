Un trono (di spade) per il Principe Harry

Re e regine non mancano di certo nelle trame di " Game of Thrones ", ma la prossima stagione potrebbe impreziosirsi con la presenza di un vero reale. Una fonte ha infatti svelato al Daily Star che la produzione ha contattato il Principe Harry per un cameo: "Al momento non ha ancora deciso, ma la proposta è sul tavolo". Intanto un'altra regina, Beyoncé, ha ricevuto in dono da Jay-Z una delle autentiche uova di drago della serie.

Harry ha ammesso di essere un grande fan dello show e adesso che ha detto addio all'esercito potrebbe avere più tempo libero per dedicarsi ad altro. La vita di un principe, però, non è facile e non è sicuro che i suoi impegni istituzionali gli permettano di trovare il tempo per le riprese. "Ci sono moltissimi ruoli che potrebbe interpretare - ha rivelato il Daily Star - La struttura dello show è immensa e ci sono molti personaggi importanti sono in coda per un cameo. Ma i creatori non vogliono offrirlo a chiunque, averlo sarebbe un bel colpo".



Non è la prima volta che i reali si avvicinano ai sette regni di "Game of Thrones". La Regina Elisabetta in persona era andata infatti in visita sul set irlandese e aveva incontrato il cast.